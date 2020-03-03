Зінченко в гонитві за ще одним трофеєм, яскравий бій Челсі та Ліверпуля і справжня класика кальчо: топ-5 матчів мідвіку

Принципове протистояння Шальке та Баварії, очікування нової перестрілки Челсі та Ліверпуля, класична битва Ювентуса та Мілана, вояж Манчестер Сіті до Шеффілда й тактична дуель Гаттузо та Конте в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Шальке – Баварія

3 березня, 21:45. Гельзенкірхен, Фелтінс-Арена

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Завжди принципове протистояння "кобальтових" і мюнхенців цього разу матиме елемент помсти. Команди зустрічалися наприкінці січня, та попри сподівання, боротьби не вийшло – Баварія розтрощила Шальке з рахунком 5:0, забиваючи на будь-який смак. Поразка була такою дошкульною, що з того часу гельзенкірхенці здобули лише одну перемогу, та й ту в додатковий час над Гертою (3:2) у рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини. А ось у Бундеслізі Шальке має 6-матчеву серію без перемог.

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Натомість Баварія повернулася на свій рівень і громить усіх підряд. У суботу мюнхенці навіть без травмованого Лєвандовскі знищили міцний Хоффенхайм (6:0) на виїзді, хоч скандальний поєдинок запам'ятався і не цим. Але "ротен" довели, що можуть грати класно без Зюле, Комана та навіть згаданого польського бомбардира. На вихідних знову забив 18-річний талант Зіркзеє, спонукаючи пригадати, що талантів у Німеччині вирощує не тільки дортмундська Борусія.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Челсі – Ліверпуль

3 березня, 21:45. Лондон, Стемфорд Брідж

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Має жагу до помсти й лондонський Челсі. Підопічні Френка Лемпарда вже двічі грали проти Ліверпуля у сезоні 2019/20, та зазнали двох прикрих поразок. Спочатку "сині" в Стамбулі поступилися по пенальті в абсолютно божевільному матчі за Суперкубок УЄФА, а наприкінці вересня програли і в АПЛ (1:2). У тому поєдинку Челсі виглядав краще, та коли пропускаєш двічі до 30-ї хвилини від нинішнього Ліверпуля, то шансів небагато.

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Та перемагати мерсисайдців можна. У суботу це яскраво довів скромний Уотфорд, розгромивши "червоних" у чемпіонаті. Та чи дозволить собі Ліверпуль провести два таких поєдинки поспіль? Навряд. Окрім того, Челсі не вирізняється стабільністю і продовжує чергувати цікаві перемоги з невиразними результатами. Після фіаско з Баварією в ЛЧ (0:3) лондонці ледве врятувалися у Борнмуті (2:2), хоча лише 10 днів тому буквально зім'яли Тоттенхем. Однак, у Кубку Англії може випасти черга приємного сюрпризу від "синіх".

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ювентус – Мілан

4 березня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 1 (Eurasia), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Охоплені коронавірусом Апенніни вриваються у мідвік класними протистояннями у Кубку Італії. Після рівної гри та рахунку в першому півфіналі Юве й Мілан поміряються силами в Турині. Фаворит протистояння – "Стара синьйора", та якість і бажання зразка першого поєдинку обов'язково подарують шанси міланцям. "Россонері" давно випали з боротьби за ЛЧ, тому національний Кубок став єдиним шансом ломбардців на трофей у сезоні 2019/20.

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Та й туринці останнім часом не вражають. Перед нічиєю з Міланом Юве програв Вероні, а після – ледве переграв аутсайдера СПАЛ і несподівано поступився Ліону в Лізі чемпіонів. Відчутного поступу під керівництвом Мауріціо Саррі "б'янконері" так і не досягли, тому кожна наступна невдача породжує в сім'ї Аньєллі сумніви щодо доцільності подальшого перебування Курця на посаді. Поразку від Мілана та ймовірну невдачу в єврокубках йому можуть і не пробачити.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті

4 березня, 21:45. Шеффілд, Хіллсборо

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Після здобуття Кубка ліги на вихідних "містяни" вирушають до Шеффілда на шляху до чергового трофея – Кубка Англії. Змирившись із втратою титулу в АПЛ, Хосеп Гвардіола та Ко зосередилися на всіх інших турнірах. До звитяги над Астон Віллою у неділю доклався і Олександр Зінченко. Українець відіграв 90 хвилин, зібрав схвальні відгуки та цілком може вийти в старті вдруге поспіль.

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Венсдей у нинішній формі не виглядають серйозною перепоною на шляху Сіті до чвертьфіналу. "Сови" впродовж кампанії 2019/20 ішли в топ-6 Чемпіоншипу та претендували на підвищення в класі, та відверто загальмували в новому році (лише 2 перемоги в 11-ти матчах) та відкотилися до середини турнірної таблиці. Чудова нагода для "містян" надати відпочинок своєму лідеру Кевіну де Брюйне. Та й без бельгійця Манчестер Сіті повинен впевнено перемагати.

Прогноз "Футбол 24": 0:3

Наполі – Інтер

5 березня, 21:45. Неаполь, Сан-Паоло

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 1 (Eurasia), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Надцікавим обіцяє бути й другий матч 1/2 фіналу Кубка Італії в Неаполі. На Джузеппе Меацца Наполі здобув несподівану перемогу й збирається відстояти цей результат удома. Оборона наразі є чи не єдиним козирем команди Дженнаро Гаттузо. Вочевидь, матч проти "нерадзуррі" неаполітанці розпочнуть у глибокому захисті.

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Однак, така тактика проти Інтера Антоніо Конте межує із самогубством. Міланці мають розкішний підбір виконавців в атакувальній лінії, а скандальне перенесення матчу Серії А проти Ювентуса додасть "нерадзуррі" спортивної злості. Інтер постраждав через підступи "ворогів" і напевне вийде довести свою силу на полі. А повернення до гри капітана Саміра Хандановіча нарешті додасть польовим гравцям упевненості за останній рубіж.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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