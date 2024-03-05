Зинченко снова отсутствует

К сожалению, украинец не попал в заявку, хотя Микель Артета давал оптимистичные прогнозы относительно камбэка Саши. Готовность Зинченко и Томиясу должна была быть подтверждена на тренировках в субботу и воскресенье – очевидно, результаты тестов оказались неудовлетворительными. Обидно, ведь это уже пятый матч Арсенала, в котором наш земляк оказался вне списка.

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Возможно, так даже лучше. Травмы икроножной мышцы тяжело залечиваются, а у Александра постоянные рецидивы из-за форсированных возвращений. Если это поможет здоровью Зины, то пусть просидит в запасе еще несколько недель – лишь бы только не ломаться дальше. Иначе дело дойдет до появления новых конкурентов – главный инсайдер The Athletiс Дэвид Орнштейн сообщал, что подписания на позицию левого фулбека летом не исключены.

А там уже есть Тимбер, которого сам Зинченко называл лучше себя. И Юрьен тоже тренируется.

Арсенал уничтожил Шеффилд

Детально описывать игру просто нет смысла. Если бы против подопечных Микеля Артеты вышла сборная сумоистов с порванными крестами, то и они бы пропустили меньше Шеффилд Юнайтед. Будет преувеличением сказать, что каждая атака Арсенала завершалась взятием ворот – но каждая вторая точно.

Команда Криса Уайлдера пропустила трижды еще до перерыва. Счет был открыт на 5-й минуте после обыгрыша Габриэла, Жоржиньо, Мартинелли и Райса в левой половине штрафной – все завершилось прострелом Деклана и замыканием Эдегора с линии вратарской. В голевой атаке приняли участие футболисты с четырех разных позиции (центрбек, центрхавы, вингер и "восьмерка").

Второй гол был более простым. Сака принял мяч на фланге, легко обошел Трасти и прострелил вдоль ворот – Богл же подрезал мяч в сетку. Автогол, но если бы не было попытки остановить мяч – на дальней замыкал бы Райс. Это была 13-я минута, а у Арсенала на тот момент было уже шесть ударов и два гола.

На 15-й минуте прилетел и третий. Мартинелли обыгрался с Кивиором на левом краю штрафной и спокойно прошил Грбича. Это была контратака, которую хорошим разворотом начал Хаверц, а Эдегор затем запустил передачу на ход конкуренту Зинченко.

Крис Уайлдер заменил Норвуда уже на 17-й минуте, но это не помогло. На 25-й Арсенал вколотил четвертый. Ахмедходжич потерял мяч в единоборстве с Мартинелли, а Хаверц подхватил мяч и вошел в штрафную. Удар, дальний угол, гол, 0:4.

На 39-й минуте дело дошло и до 0:5. Эдегор одним проникающим пасом отрезал трех футболистов Шеффилда, а Сака легко убежал от Осборна и прострелил с правой – Райс замкнул. Кстати, именно Осборн заменил Норвуда.

Отдыхать команды отправились именно с этими цифрами на табло. Впрочем, Арсенал не остановился. На 58-й минуте в ворота Шеффилда вколотили шестой гол. Жоржиньо выдал прекрасный заброс на ход Хаверцу, тот в штрафной качнул Трасти и сбросил под удар Уайту, а Бен мощно пробил в дальний угол – 0:6.

Затем команда расслабилась, а Микель Артета начал снимать лидеров. Новых голов фаны уже не увидели, но это не имело особого значения. Важно, что "пушкари" набрали 61 очко, вплотную приблизившись к Манчестер Сити и Ливерпуля. До "горожан" не хватает одного зачетного балла, до мерсисайдцев – двух.

Арсенал, Шеффилд и красивые цифры

1. "Канониры" забили 302-й гол в АПЛ под руководством Микеля Артеты. На преодоление планки в 300 мячей у испанца ушел 161 матч. Быстрее "пробить" этот показатель смогли только Пеп Гвардиола (120 матчей), Юрген Клопп (142) и Мануэль Пеллегрини (149).

2. Кай Хаверц стал автором еще более исторического 150 000 гола в истории высшего английского дивизиона за всю историю!

3. Бен Уайт стал автором исторического 10 000 гола "Арсенала" во всех турнирах за всю историю клуба!

4. Арсенал стал только второй командой в истории английского чемпионата, которой удалось забить 5+ голов в трех выездных играх подряд. Последний раз это делал Бернли в сентябре 1961 года.

5. В первом тайме Уильям Салиба отдал больше передач, чем весь Шеффилд (80 против 74).

6. Арсенал впервые в своей истории ушел на перерыв при преимуществе в 5 голов в матче АПЛ.

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