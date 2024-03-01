Зінченка порівняли з найкращими лівими захисниками світу – топові аналітики видали тонну компліментів українцю
Лідер збірної України Олександр Зінченко вийшов на світовий рівень, розкрившись на позиції лівого фулбека.
Провідний аналітичний портал The Analyst від Opta вирішив розібратися, кого варто називати найкращим лівим захисником сьогодення. У список претендентів на рівні з Енді Робертсоном, Альфонсо Девісом, Тео Ернандесом, Йошко Гвардіолом, Натаном Аке, Федеріко Дімарко та Алексом Грімальдо потрапив Олександр Зінченко.
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"Якщо говорити про сучасних інвертованих фулбеків, то найкращим на планеті є Зінченко. Щоб зрозуміти, наскільки він ефективний, достатньо глянути, як завдяки йому трансформувався Арсенал. Після приходу Зінченка "каноніри" стали постійним претендентом на титул в АПЛ.
Зовсім не випадково, що він роками мав довіру Пепа Гвардіоли (з яким виграв 4 чемпіонства), а за збірну України грає в ролі креативного хавбека. Зінченко занадто талановитий, щоб виконувати роль традиційного крайнього захисника. Він прекрасно почувається в оточенні суперників і грає через вузькі зони у півзахисті.
Зінченко за першої нагоди перетворюється у центрхава, забезпечуючи команді чисельну більшість у центрі поля. І хоча він працює в умовах обмеженого простору, точність передач у цьому сезоні прекрасна – 89,8%. Українець посідає п'яте місце в АПЛ за передачами з просуванням (6,2 за матч), а всі інші лідери цього рейтингу маючи значно меншу точність пасів. Зінченко у своїх пасах сміливий і водночас ефективний.
Він є ключовим елементом білд-апу Арсенала. У середньому за матч Зінченко бере участь у 5,6 атаки, які завершуються ударами. Це більше, ніж будь-який лівий захисник в АПЛ. А якщо візьмемо до уваги й правих, то кращими є тільки Александер-Арнольд і Вокер.
Травматичність – головний аргумент проти того, щоб назвати його найкращим лівим захисником, але будь-які сумніви щодо оборонних навичок Зінченка безпідставні. У системі Арсенала роль українця далека від традиційної (Габріель прикриває фланг). А навички роботи з м'ячем роблять Зінченка неймовірно ефективним на цій позиції", – йдеться у матеріалі.
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