Провідний аналітичний портал The Analyst від Opta вирішив розібратися, кого варто називати найкращим лівим захисником сьогодення. У список претендентів на рівні з Енді Робертсоном, Альфонсо Девісом, Тео Ернандесом, Йошко Гвардіолом, Натаном Аке, Федеріко Дімарко та Алексом Грімальдо потрапив Олександр Зінченко.

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"Якщо говорити про сучасних інвертованих фулбеків, то найкращим на планеті є Зінченко. Щоб зрозуміти, наскільки він ефективний, достатньо глянути, як завдяки йому трансформувався Арсенал. Після приходу Зінченка "каноніри" стали постійним претендентом на титул в АПЛ.

Зовсім не випадково, що він роками мав довіру Пепа Гвардіоли (з яким виграв 4 чемпіонства), а за збірну України грає в ролі креативного хавбека. Зінченко занадто талановитий, щоб виконувати роль традиційного крайнього захисника. Він прекрасно почувається в оточенні суперників і грає через вузькі зони у півзахисті.

Зінченко за першої нагоди перетворюється у центрхава, забезпечуючи команді чисельну більшість у центрі поля. І хоча він працює в умовах обмеженого простору, точність передач у цьому сезоні прекрасна – 89,8%. Українець посідає п'яте місце в АПЛ за передачами з просуванням (6,2 за матч), а всі інші лідери цього рейтингу маючи значно меншу точність пасів. Зінченко у своїх пасах сміливий і водночас ефективний.

Він є ключовим елементом білд-апу Арсенала. У середньому за матч Зінченко бере участь у 5,6 атаки, які завершуються ударами. Це більше, ніж будь-який лівий захисник в АПЛ. А якщо візьмемо до уваги й правих, то кращими є тільки Александер-Арнольд і Вокер.

Травматичність – головний аргумент проти того, щоб назвати його найкращим лівим захисником, але будь-які сумніви щодо оборонних навичок Зінченка безпідставні. У системі Арсенала роль українця далека від традиційної (Габріель прикриває фланг). А навички роботи з м'ячем роблять Зінченка неймовірно ефективним на цій позиції", – йдеться у матеріалі.

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