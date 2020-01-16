Шедевр Дибали та результативна стінка в стилі FIFA з Ігуаїном у відеоогляді матчу Ювентус – Удінезе – 4:0

Туринський Ювентус розтрощив Удінезе в 1/8 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

Ювентус – Удінезе – 4:0

Голи: Ігуаїн, 16, Дибала, 28 (пенальті), 58, Дуглас Коста, 61 (пенальті)

Кубок Італії: Ювентус напіврезервним складом знищив Удінезе, Мілан розгромив СПАЛ – гранди вийшли до чвертьфіналу

Аргентинська зв'язка туринців спрацювала вже на старті поєдинку. Це Пауло Дибала та Гонсало Ігуаїн, наче в комп'ютерній грі, пошили в дурні оборону фріульців і оформили перший гол "Старої синьйори". Далі Дибала впевнено реалізував одинадцятиметровий і забезпечив комфортну перевагу перед перервою.

На старті другої половини гри Ігуаїн вивів співвітчизника на ударну позицію, а "десятка" Юве чудовим парашутом закинув м'яч у дев'ятку Удінезе. Довершив же побиття гостей Дуглас Коста, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах при виконанні одинадцятиметрового.

Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку