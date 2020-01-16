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Шедевр Дибали та результативна стінка в стилі FIFA з Ігуаїном у відеоогляді матчу Ювентус – Удінезе – 4:0

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Шедевр Дибали та результативна стінка в стилі FIFA з Ігуаїном у відеоогляді матчу Ювентус – Удінезе – 4:0
Дибала та Ігуаїн / ФК Ювентус

Туринський Ювентус розтрощив Удінезе в 1/8 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

 

Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

Ювентус – Удінезе – 4:0

Голи: Ігуаїн, 16, Дибала, 28 (пенальті), 58, Дуглас Коста, 61 (пенальті)

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Аргентинська зв'язка туринців спрацювала вже на старті поєдинку. Це Пауло Дибала та Гонсало Ігуаїн, наче в комп'ютерній грі, пошили в дурні оборону фріульців і оформили перший гол "Старої синьйори". Далі Дибала впевнено реалізував одинадцятиметровий і забезпечив комфортну перевагу перед перервою.

На старті другої половини гри Ігуаїн вивів співвітчизника на ударну позицію, а "десятка" Юве чудовим парашутом закинув м'яч у дев'ятку Удінезе. Довершив же побиття гостей Дуглас Коста, розвівши м'яч і голкіпера по різних кутах при виконанні одинадцятиметрового.

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Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 Італія Ювентус Ювентус Ювентус - Удінезе Удінезе Удінезе
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