Шедевр Дибалы и результативная стенка в стиле FIFA с Игуаином в видеообзоре матча Ювентус – Удинезе – 4:0

Туринский Ювентус разбил Удинезе в 1/8 финала Кубка Италии. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Италия, Кубок Италии, 1/8 финала

Ювентус – Удинезе – 4:0

Голы: Игуаин, 16, Дибала, 28 (пенальти), 58, Дуглас Коста, 61 (пенальти)

Кубок Италии: Ювентус полурезервным составом уничтожил Удинезе, Милан разгромил СПАЛ – гранды вышли в четвертьфинал

Аргентинская связка туринцев сработала уже на старте поединка. Это Дибала и Гонсало Игуаин, как в компьютерной игре, оставили с носом оборону фриульцев и оформили первый гол "Старой синьоры". Далее Дибала уверенно реализовал одиннадцатиметровый и обеспечил комфортное преимущество перед перерывом.

На старте второй половины игры Игуаин вывел соотечественника на ударную позицию, а "десятка" Юве замечательным парашютом забросил мяч в девятку Удинезе. Завершил же избиение гостей Дуглас Коста, разведя мяч и голкипера по разным углам при исполнении одиннадцатиметрового.

Фиорентина выбила Аталанту из Кубка Италии – "Богиня" теряет стабильность, а Малиновский делает ассист и держит марку