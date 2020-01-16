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Шедевр Дибалы и результативная стенка в стиле FIFA с Игуаином в видеообзоре матча Ювентус – Удинезе – 4:0

16 января 07:30 396 Читати українською
Шедевр Дибалы и результативная стенка в стиле FIFA с Игуаином в видеообзоре матча Ювентус – Удинезе – 4:0
Дибала и Игуаин / ФК Ювентус

Туринский Ювентус разбил Удинезе в 1/8 финала Кубка Италии. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

 

Италия, Кубок Италии, 1/8 финала

Ювентус – Удинезе – 4:0

Голы: Игуаин, 16, Дибала, 28 (пенальти), 58, Дуглас Коста, 61 (пенальти)

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Аргентинская связка туринцев сработала уже на старте поединка. Это Дибала и Гонсало Игуаин, как в компьютерной игре, оставили с носом оборону фриульцев и оформили первый гол "Старой синьоры". Далее Дибала уверенно реализовал одиннадцатиметровый и обеспечил комфортное преимущество перед перерывом.

На старте второй половины игры Игуаин вывел соотечественника на ударную позицию, а "десятка" Юве замечательным парашютом забросил мяч в девятку Удинезе. Завершил же избиение гостей Дуглас Коста, разведя мяч и голкипера по разным углам при исполнении одиннадцатиметрового.

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