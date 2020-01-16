Кубок Італії: Ювентус напіврезервним складом знищив Удінезе, Мілан розгромив СПАЛ – гранди вийшли до чвертьфіналу

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії завершився ще два поєдинки: туринський Ювентус не залишив каменя на камені від Удінезе, Мілан на власному полі не відчув проблем у матчі проти СПАЛа.

Італія, Кубок Італії, 1/8 фіналу

Мілан – СПАЛ – 3:0

Голи: Пйонтек, 20, Кастільєхо, 44, Ернандес, 66

Ювентус – Удінезе – 4:0

Голи: Ігуаїн, 16, Дибала, 28 (пенальті), 58, Дуглас Коста, 61 (пенальті)

Маліновський відзначився асистом у другому матчі поспіль

Територіальна перевага "россонері" втілилась у швидкий забитий м'яч. На 20-й хвилині Беннасер вивів на побачення із голкіпером Кшиштофа Пйонтека, а польський форвард вкотре довів, що такі нагоди не марнує – удар у протихід Беріші й 1:0. Під завісу першої половини гри Мілан подвоїв свою перевагу, а бомбардир виступив у ролі асистента. Пйонтек зібрав на собі всю оборону феррарців, а потім відкинув праворуч на Саму Кастільєхо. Іспанський вінгер трохи підробив м'яч і елегантно закинув його в дальню дев'ятку гостей.

Після перерви міланці продовжили тиснути й, зрештою, довели рахунок до розгромного. Це Тео Ернандес перехопив невдалу передачу в центрі поля, протягнув м'яч до півкола штрафного й завдав гарматного пострілу низом метрів із 25-ти – 3:0! СПАЛ міг сподіватися на гол престижу на 88-й хвилині, але арбітр спочатку призначив пенальті, та після допомоги VAR одинадцятиметровий скасував. Отже, Мілан впевнено оформив вихід до 1/4 фіналу Кубка Італії навіть без Ібрагімовіча. Вдала ж гра Пйонтека додає головного болю Стефано Піолі щодо вибору основного центрфорварда.

А в Турині вже на 16-й хвилині спрацювала аргентинська зв'язка: Пауло Дибала та Гонсало Ігуаїн, наче в комп'ютерній грі, пошили в дурні оборону фріульців і оформили перший гол "Старої синьйори". Далі Дибала впевнено реалізував одинадцятиметровий, а на старті другої половини гри оформив дубль. Це Ігуаїн вивів співвітчизника на ударну позицію, а "десятка" Юве чудовим парашутом закинув м'яч у дев'ятку Удінезе. Довершив же побиття гостей Дуглас Коста. Екс-вінгер донецького Шахтаря без проблем розвів м'яч і голкіпера по різних кутах при виконанні одинадцятиметрового.

У наступному раунді Мілан зіграє з Торіно, а Ювентус зустрінеться із переможцем пари Рома – Парма.

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