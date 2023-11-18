Шаран: Зараз Динамо на підйомі, команда демонструє зрілу гру

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу проти Динамо.

"Настрій у хлопців гарний. Всі працюють з подвійною енергією, розуміючи значущість матчу. Тренуємося на полі центрального стадіону, де є підігрів, бо інших можливостей немає. Єдине, що засмучує, – незначні кадрові проблеми. Деякі гравці не зможуть взяти участь через травми, а Шендрик пропускає через перебір жовтих карток.

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Вчора на теорії розбирали матч першого кола проти Динамо. Розібрали основні моменти, зробили акцент, на що потрібно звернути увагу. У тому матчі я був задоволений діями оборони, але не атакою. Хотілося б у неділю зіграти в атаці по-іншому, більш агресивно, щоб більше було ударів і моментів.

Тоді Динамо було не таким, як зараз. Зараз кияни – на підйомі, добре виглядають, показуючи зрілу гру. Сподіваюся, буде хороший поєдинок. Головне, щоб погодні умови сприяли командам показати якісну гру.

В Олександрії засніжило, проте у нас на стадіоні працюють професіонали. В той день, як тільки випав сніг до 20 см, працівники приступили до очищення і працювали до пізньої ночі. Увімкнули підігрів, накрили плівкою, і зараз поле зелене, хорошої якості. У цьому питанні хвилюватися не доводиться", – цитує Шарана ua-football.

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