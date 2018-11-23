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У Бурди розтягнення литкового м'яза – участь захисника у матчі проти Олександрії під питанням

08:23 364 Читать на русском
У Бурди розтягнення литкового м'яза – участь захисника у матчі проти Олександрії під питанням
Микита Бурда / О. Петренко

Оборонець Динамо Микита Бурда повернувся із розташування збірної України з пошкодженням, яке не дозволило йому зіграти проти Туреччини.

За інформацією Dynamo.kiev.ua, Бурда пройшов медобстеження, яке виявило, що у Микити розтягнення литкового м'яза.

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Травма не надто серйозна, проте участь захисника у найближчому матчі Динамо проти Олександрії залишається під питанням, але не виключено, що Бурда таки зможе зіграти.

Зараз гравець тренується за індивідуальною програмою під пильним оком лікарів столичного клубу.

До слова, поєдинок 16-го туру УПЛ Олексаднрія – Динамо відбудеться у неділю, 25 листопада. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 19:30.

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Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
до матчу
2
дн
:
10
год
:
36
хв
Динамо
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Теги
Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо Олександрія - Динамо
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