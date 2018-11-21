Олександрія героїчно рятує стадіон від наслідків снігопаду перед матчем з Динамо

Працівники стадіону Ніка не дозволять стихії зірвати матч 16-го туру УПЛ Олександрія – Динамо.

У ніч з 20 на 21 листопада в Олександрії пройшов сильний снігопад, внаслідок чого газон місцевого стадіону Ніка залишився під 10-сантиметровим покривом снігу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Агрономи стадіону завбачливо постелили на газон захисну плівку, тому поле було захищене від стихії.

Протягом 20 годин тривала боротьба працівників стадіону зі снігом та завершилася перемогою олександрійців.

Нагадаємо, поєдинок 16-го туру Олександрія – Динамо відбудеться 25 листопада, початок о 19:30.