toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА

Олександрія героїчно рятує стадіон від наслідків снігопаду перед матчем з Динамо

19:07 687 Читать на русском
Олександрія героїчно рятує стадіон від наслідків снігопаду перед матчем з Динамо
Олександрія героїчно рятує стадіон від наслідків снігопаду / Фото ФК Олександрія

Працівники стадіону Ніка не дозволять стихії зірвати матч 16-го туру УПЛ Олександрія – Динамо.

У ніч з 20 на 21 листопада в Олександрії пройшов сильний снігопад, внаслідок чого газон місцевого стадіону Ніка залишився під 10-сантиметровим покривом снігу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар та Львів розсудить Балакін, Олександрію та Динамо – Пасхал та інші суддівські призначення 16 туру УПЛ

Агрономи стадіону завбачливо постелили на газон захисну плівку, тому поле було захищене від стихії.

Протягом 20 годин тривала боротьба працівників стадіону зі снігом та завершилася перемогою олександрійців.

Нагадаємо, поєдинок 16-го туру Олександрія – Динамо відбудеться 25 листопада, початок о 19:30.

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
до матчу
3
дн
:
23
год
:
30
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олександрія Олександрія Олександрія - Динамо КСК Ніка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
0
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук