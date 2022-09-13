"Перемога над Інгульцем на виїзді? Безумовно, ми задоволені. Це перша історична перемога на виїзді. Тим паче, що сьогодні у сина президента клубу День народження, зробили їм хороший настрій, подарували позитивні емоції. Це важливо в такий важкий час.

Вилучення воротаря на останніх хвилинах у відеоогляді матчу Інгулець – Минай – 1:2

Вдячний хлопцям за самовіддачу. Багато боротьби вигравали, особливо коли забили перший м’яч, це красивий гол. Потім десь підсіли, але в другому таймі забили другий і вже зберігали рахунок. У попередніх матчах показували непогану гру, також могли досягти більшого. Хлопці підтримали, що потрібно було їхати в Петрове.

Легіонери додають майстерності, технічного футболу, але це великий шанс для нашої української молоді, яка прогресує в УПЛ. У нас 10 гравців ще не брали участі в вищій лізі до 1-го туру", – зазначив Шаран у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Минай втримав виїзну перемогу над Інгульцем (2:1), набрав 4 очки та піднявся на 9 місце. Інгулець з 2 пунктами розташувався на 12 сходинці.

Минай втримав дебютну перемогу в сезоні, перегравши Інгулець – голкіпер закарпатців отримав дотепне вилучення