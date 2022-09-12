Інгулець і Минай мали великі проблеми з кадровим підсиленням перед чемпіонатом, що вилилось у відсутність перемог на старті. У цих умовах тренерам довелося працювати від руйнування гри суперника, а не від побудови власних атак, тож поєдинок у Петровому між "козаками" і лисицями" не обіцяв бути цікавим. Очікувалась груба й прагматична битва за будь-який результат, крім поразки.

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Минай розпочав зустріч агресивніше, хоча вже на 14-й хвилині пропустив гол від Одарюка. Його не зарахували через явний офсайд – Володимир доволі часто потрапляв у положення поза грою. Тиск закарпатців вилився у гол на 18-й хвилині, який провів Твердхліб. Хавбек прилетів на замикання подачі від Хахльова й пробив головою з лінії воротарського. 0:1!

Після цього Інгулець перехопив ініціативу, але жодного моменту підопічні Сергія Лавриненка не створили. Те ж саме стосується команди Володимира Шарана. Взагалі, за весь перший тайм футболісти провели всього три удари по воротах. Ситуація не змінилась навіть після перерви – нечисленні фани навколо стадіону "насолоджувались" великою кількістю боротьби, а от небезпечних епізодів взагалі не виникало.

На гол за такого футболу ніхто не очікував, однак на 60-й хвилині Минай забив вдруге! Цього разу петровці проґавили вмикання Горіна правим флангом – Ігор завершив свій ривок подачею в центр штрафного, а Хахльов головою прошив Паламарчука. 0:2!

Після цього Інгулець заграв набагато активніше, але реально додати по грі вдалося лише наприкінці зустрічі. На жаль для господарів, розіграти хорошу позиційну атаку не вдавалося. Доводилось лупити з дистанції, але Сітало на 75-й хвилині потривожив тільки пожежників (м'яч ледь не влучив у їхню машину), а постріл Ченбая на 83-й під поперечку парирував Бандура. Минай на 88-й хвилині ще й огризнувся вриванням Колесника на лівий край штрафного з ударом у дальній кут, однак Паламарчук врятував.

Все йшло до легкої перемоги Миная. Втім, в УПЛ матч не може завершитись настільки банально. На 89-й хвилині Бандура вийшов на перехоплення закидання, вибивши його доволі невдало, а потім парирувавши удар Ченбая – і це сталося за межами карного майданчика!

Вайби УПЛ 2022 pic.twitter.com/l7dwjA6kiA — Майкл Сич (@totsamiymisha94) September 12, 2022

Анастасія Романюк вилучила голкіпера, Козак вистрілив за стандарту й зачепив Марусича (або когось із гравців у стінці), а м'яч влетів у ворота. 1:2! Закарпатці вимагали скасувати взяття воріт, адже Марусич міг перебувати в офсайді, однак без VAR всі ці протести не мали значення. Тим не менш, Інгулець не зміг дотиснути "лисиць" і уникнути поразки. Минай втримав дебютну перемогу в сезоні!

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