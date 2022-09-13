"Победа над Ингульцом на выезде? Безусловно, мы довольны. Это первая историческая победа на выезде. Тем более что сегодня у сына президента клуба День рождения, сделали им хорошее настроение, подарили положительные эмоции. Это важно в столь тяжелое время.

Удаление вратаря на последних минутах в видеообзоре матча Ингулец – Минай – 1:2

Благодарен ребятам за самоотдачу. Много борьбы выигрывали, особенно когда забили первый мяч, это красивый гол. Потом где-то подсели, но во втором тайме забили второй и уже удерживали счет. В предыдущих матчах показывали неплохую игру, также могли добиться большего. Ребята поддержали, что нужно было ехать в Петрово.

Легионеры добавляют мастерства, техничного футбола, но это большой шанс для нашей украинской молодежи, которая прогрессирует в УПЛ. У нас 10 игроков еще не участвовали в высшей лиге до 1-го тура", – отметил Шаран в послематчевом комментарии.

Напомним, Минай удержал выездную победу над Ингульцом (2:1), набрал 4 очка и поднялся на 9 место. Ингулец с 2 пунктами расположился на 12 строчке.

Минай удержал дебютную победу в сезоне, обыграв Ингулец – голкипер закарпатцев получил забавное удаление