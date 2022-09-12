До 60-ї хвилини Минай здобув комфортну перевагу зусиллями Хахльова. У першому таймі хавбек закарпатців ідеально навісив на голову Твердохлібу, а по перерві забив сам.

Минай втримав дебютну перемогу в сезоні, перегравши Інгулець – голкіпер закарпатців отримав дотепне вилучення

Надія Інгульця зажевріла лише під завісу матчу. Бандура зіграв руками за межами карного майданчика і отримав від Анастасії Романюк пряму червону картку. Запасному кіперу гостей Кемкіну майже відразу довелося витягати м'яч із сітки після потужного удару Козака з рикошетом. Втім, Минай таки втримав дебютну перемогу для Володимира Шарана – 2:1.