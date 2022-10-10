"Ті варіанти підсилення, які ми бачили, нам не принесли результат. А у Кривбаса цей компонент вийшов краще. І боротьбу при стандартних положеннях ми також програвали наприкінці матчу. Хоча до цього створили три моменти, які мали реалізовувати.

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Причини цього будемо з'ясовувати, тому що гравці сказали, що самопочуття було гарне. Але дійсно, є у мене претензії до гравців, на яких я сподівався, що вони підсилять гру, адже зробили п’ять замін. На превеликий жаль, підсилення не було. Вважаю, що в цьому причина нульової нічиєї.

Коли гратиме Селезньов? Побачимо, коли буде в нормі його вага і я буду задоволений його тренувальним процесом. Поки що він не готовий підсилити нашу гру. Все залежить від нього", – цитує Шарана офіційний сайт закарпатського клубу.

Після 6-ти турів УПЛ Минай посідає 11 місце, набравши 5 очок. В активі підопічних Шарана 1 перемога, 2 нічиї та 3 поразки.

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