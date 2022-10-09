Динамо погано розпочало сезон: поразки в УПЛ, проліт повз Лігу чемпіонів. Зараз ситуація трішки налагоджується. Принаймні у чемпіонаті. Хоча гра кращою не стала. Якщо в Європі для позитивних результатів потрібно грати у футбол, то на внутрішній арені можна набирати очки навіть без цього. Чим Динамо й займається, зокрема сьогодні з Рухом.

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Циганков + Буяльський = весь креатив Динамо

Команда Луческу атакує примітивно, передбачувано та повільно. Бєсєдіна на полі не помітно, Кабаєв діє у відриві від команди, Шепелєв і Сидорчук видають хороший пас раз за тайм. Стає цікаво тільки тоді, коли взаємодіють Циганков і Буяльський. Тонкі рішення Віктора та грамотні підключення Віталія – єдина зброя Динамо на цьому етапі. Так і виникали поодинокі моменти біля воріт Паньків.

Циганков з лінії штрафного майданчика пробив вище воріт. Віктор з Буяльським розіграв комбінацію та побіг замикати навіс Шепелєва – повз ціль. Наприкінці першого тайму киянам все ж вдалось забити. Вівчаренко підключився по флангу та подав, Паньків невпевнено вибив прямо на ногу Буяльському, а той загнав м'яч у сітку.

У другому таймі картина не змінилася. Її малювали Циганков і Буяльський. Віктор прострілив вздовж воріт, удар Гармаша заблокували, а Віталій встиг на добивання та подвоїв перевагу. Циганков створив ще один момент для Буяльського – над поперечиною. Через декілька хвилин Циганков отримав пас п'ятою від Буяльського, але також не забив. Словом, атакували два гравці.

Бойко зупинив Рух перед травмою

Рух програв тільки через те, що не має таких футболістів. Самі атаки в гостей були не гіршими. Климчук і Таллес створили хорошу нагоду, але удар взяв голкіпер. До речі, Бойко перед перервою травмувався – шанс для третього воротаря Нещерета. Але перед пошкодженням Денис двічі врятував Динамо: виграв вихід сам на сам у Бойчука та витягнув з-під поперечини закидання.

Вже з Нещеретом у воротах Динамо дозволило пробити Таллесу та Бойчуку. Останнього вивів на удар Бєсєдін жахливим пасом назад. Проти цього Динамо не бояться грати. Рух замикав киян на їхній половині та атакував великими силами. Климчук, взявши імідж Гріліша, в його ж стилі ліз обігрувати двох-трьох. Бракувало майстерності. Як Климчуку, так і всьому Руху.

На 80-й хвилині повітряна тривога перервала гру на годину. Догравали після паузи. І відразу ж Динамо оформило розгром. Третій гол гарматним пострілом забив Тимчик.

Підсумовуючи матч, можна сказати, що Динамо не зіграло краще як команда. Ні в атаці, ні в обороні. Але вищий клас футболістів вирішив поєдинок на користь Києва. Динамо виграло третій матч поспіль, набрало 9 очок і піднялося на 8 місце в УПЛ. Відставання від лідера складає 9 балів. Рух, маючи 4 пункти, залишився біля зони вильоту.

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