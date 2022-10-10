"Те варианты усиления, которые мы видели, нам не принесли результат. А у Кривбасса этот компонент получился лучше. И борьбу при стандартных положениях мы также проигрывали в конце матча. Хотя до этого создали три момента, которые должны были реализовывать.

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Причины этого будем выяснять, потому что игроки сказали, что самочувствие было хорошее. Но действительно, есть у меня претензии к игрокам, на которых я надеялся, что они усилят игру, ведь сделали пять замен. К большому сожалению, усиления не было. Считаю, что в этом причина нулевой ничьей.

Когда будет играть Селезнев? Посмотрим, когда будет в норме его вес и я буду доволен его тренировочным процессом. Пока что он не готов усилить нашу игру. Все зависит от него", – цитирует Шарана официальный сайт закарпатского клуба.

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