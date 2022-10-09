Кривбас лише в попередньому турі зумів нарешті забити в УПЛ, а після 5-ти турів мав лише 2 очки, перебуваючи на передостанній позиції. У Миная трохи краще справи – 4 бали і одна перемога.

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Початок був дуже активним. Ще до завершення першої хвилини команди обмінялися моментами, що натякало на бажання обох колективів здобути 3 очки на НСК Олімпійський. Після цього суперники взяли невелику паузу, а ближче до середини тайму Кривбас обклав ворота підопічних Шарана серією гострих стандартів. Успіху це не принесло – ОЛександр Бандура так і не вступав у гру.

Ближче до кінця тайму гра стала нагадувати типовий матч УПЛ – мало конструктиву, повно боротьби, обмаль моментів. Хіба що Хобленко після класного пасу Капіча з глибини вибіг на побачення з Бандурою, однак воротар виграв дуель. Вбивчий шанс не використав нападник криворіжців, змарнувавши фантастичну передачу боснійсього легіонера. Найкращий момент до перерви – у закарпатської команди таких і близько не було.

На 43-й хвилині Кривбас залишився вдесятьох. Іван Дібанго, який вже мав жовту картку, рукою зачепив обличчя Твердохліба. Дуже суперечливий момент, але Максим Козиряцький вирішив вилучити захисника. 0:0 і мінус один гравець Кривбаса – підсумок першого тайму.

На старті другої половини гри був момент у Волошина, який влучив у сітку з зовнішнього боку. Досі інтертний Минай нарешті згадав, що грає в більшості, і пішов вперед куди активніше. Бандура кілька разів рятував Кривбас від пропущеного м'яча – як-от після удару Твердохліба. Підопічні Вернидуба вдесятьох намагалися відповідати (переважно зі стандартів). Один із таких завершився моментом Ловріча, який пробив вище метрів з 10-ти, а ще один – неточним ударом Хобленка. Це був останній момент у поєдинку.

0:0 – Кривбас знову не виграв і забив тільки в одному з шести матчів. У команди Вернидуба 3 очки і 15 місце. Минай має 5 балів і йде 11-м.

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