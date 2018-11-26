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Шаран прокоментував історичну перемогу Олександрії над Динамо

08:00 1 Читать на русском
Шаран прокоментував історичну перемогу Олександрії над Динамо
Володимир Шаран / УПЛ

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди над Динамо.

"Хлопці виконали все те, що ми планували. Ми ризикували, випускаючи Бабогло, а також Гречишкіна на позиції правого захисника. І в першому таймі у нас були проблеми на правому фланзі, де чудово грав Миколенко, а також Шапаренко туди зміщувався.

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Але наша багаторічна фізична підготовка дозволила нам, граючи з Динамо, виглядати достойно. Високо зустрічали, пресингували, створили достатньо гарних моментів. Хлопці віддалися грі максимально і досягли історичної перемоги.

Також хотів би подякувати всім працівникам клубу – не так просто в цей час готувати поле. Погода могла позначитися на грі, але ми тільки один раз тренувалися на штучному полі.

Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Торішня перемога над Шахтарем і сьогоднішня гідні хороших слів і стимулюють працювати далі і прагнути виконати поставлене перед нами завдання", – сказав Володимир Шаран на післяматчевій прес-конференції.

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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