Шаран прокомментировал историческую победу Александрии над Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды над Динамо.
"Ребята выполнили все то, что мы планировали. Мы рисковали, выпуская Бабогло, а также Гречишкина на месте правого защитника. И в первом тайме у нас были проблемы, где прекрасно играл Миколенко, а также Шапаренко туда смещался.
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Но наша многолетняя физическая подготовка позволила нам, играя с Динамо, выглядеть достойно. Высоко встречали, прессинговали, создали достаточно моментов. Ребята отдались игре максимально и достигли исторической победы.
Также хотел бы поблагодарить всех работников клуба – не так просто в это время готовить поле. Погода могла сказаться на игре, но мы только один раз тренировались на искусственном поле.
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Прошлогодняя победа над Шахтером и сегодняшняя достойны хороших слов и стимулируют работать дальше и стремиться выполнить поставленную перед нами задачу", – сказал Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции.