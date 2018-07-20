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Шаран: Переглядали нападника з Боснії, проте він нам не підійшов

19 липня 23:57 45 Читать на русском
Шаран: Переглядали нападника з Боснії, проте він нам не підійшов
Володимир Шаран / Фото: ФК Олександрія

Наставник Олександрії Володимир Шаран розповів про кадрову ситуацію в клубі.

"У міжсезоння лави нашої команди поповнили вже добре відомий широкому загалу Кирило Ковалець, який прийшов до нас з Чорноморця, вихованець олександрійського футболу Максим Задерака, який в минулому сезоні був капітаном кам’янської Сталі, юний Дмитро Семенов, колишній гравець Дніпра, на мій погляд, дуже перспективний футболіст.

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Переглядали ми і високорослого нападника з Боснії Сенада Яровіча, але він нам не підійшов. Наші нападники не гірші. Підписуючи легіонера, ми маємо бути певні, що він на голову сильніший за наших виконавців", – цитує Шарана прес-служба Олександрії.

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Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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