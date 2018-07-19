Жилмар: Завдання мінімум для Львова – місце в єврокубках

Наставник ФК Львів Жилмар Тадеу да Сілва розповів про кадрову ситуацію у команді та завдання на майбутній сезон УПЛ.

"Зараз в нашій заявці є футболісти, на яких ми робимо ставку в матчі першого туру нового чемпіонату України. Паралельно селекція ще триває, тому хтось може стати повноправним гравцем ФК Львів пізніше. З урахуванням цього факту можу сказати, що в цілому нам вдається вирішувати кадрові питання в цьому міжсезонні.

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Думаю, що хлопці, які в заявці і готуються до матчу з Арсеналом, вже набрали свої кондиції десь на 90-95 відсотків своєї форми. Остаточно свій кадровий потенціал, думаю, ми оцінимо в матчі з Динамо на старті чемпіонату. Після цього зробимо висновок, наскільки ефективно ми провели кадрову селекцію.

Завдання мінімум – місце в еврокубках, завдання максимум – поборотися за одне з призових місць у турнірній таблиці. Таке завдання поставило керівництво клубу, на такі цілі ми налаштовуємо наших футболістів. ФК Львів – серйозний проект. У нас є серйозна клубна вертикаль, і ми розраховуємо на довгострокову роботу по успішному вихованню футболістів.

Якщо ж говорити про найближчі завдання, то зараз всі наші думки спрямовані на те, щоб вдало зіграти в першому турі проти Арсеналу, причому в цій грі нас влаштує тільки перемога, тільки три очки.

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Формат УПЛ? В такому форматі є свої плюси і є свої мінуси. З одного боку, легше потрапити до першої шістки і потім боротися за медалі, також є можливість провести більше матчів проти класних команд. У цих іграх можна отримати досвід і перевірити потенціал своїх гравців. З іншого боку, хотілося б, щоб в чемпіонаті Прем'єр-ліги було більше, ніж 12 команд. Але головне, не просто збільшити вищий дивізіон, а сфокусуватися на посиленні конкуренції і глядацького інтересу до чемпіонату", – розповів Жилмар в коментарі zbirna com.