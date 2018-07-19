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Бойчишин: В Україні повинно бути не менше 16 команд в елітному дивізіоні

23:03 116 Читать на русском
Бойчишин: В Україні повинно бути не менше 16 команд в елітному дивізіоні
Олег Бойчишин / ФК Карпати

Наставник Карпат Олег Бойчишин розповів про завдання команди на сезон, кадрову ситуацію та формат УПЛ.

"Комплектація команди триває. Найбільш актуальна позиція для нас – воротарська. Завдання на сезон? У нас одне завдання - тішити вболівальників своєю грою.

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Але якщо говорити більш конкретно, то за якістю гри і за досягненнями постараємося поліпшити ті результати, які були в минулому сезоні. Перш за все, хотілося б за підсумками першого етапу опинитись в першій шістці.

Щодо формату УПЛ, на мою думку, у такій країні, як Україна, в елітному дивізіоні повинно бути не менше 16 команд. Але з того, що ми поки маємо, нинішній формат змагань з 12 клубами вважаю оптимальним", – цитує Бойчишина zbirna com.

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Олег Бойчишин Олег Бойчишин Карпати Карпати
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