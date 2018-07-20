Шаран: Просматривали нападающего из Боснии, однако он нам не подошел

Наставник Александрии Владимир Шаран рассказал о кадровой ситуации в клубе.

"В межсезонье ряды нашей команды пополнили уже хорошо известен широкой публике Кирилл Ковалец, который пришел к нам из Черноморца, воспитанник александрийского футбола Максим Задерака, который в прошлом сезоне был капитаном каменской Стали, юный Дмитрий Семенов, бывший игрок Днепра, на мой взгляд , очень перспективный футболист.

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Просматривали мы и высокорослого нападающего из Боснии Сенада Яровича, но он нам не подошел. Наши нападающие не хуже. Подписывая легионера, мы должны быть уверены, что он на голову сильнее наших исполнителей", – цитирует Шарана пресс-служба Александрии.

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