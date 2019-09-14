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Шаран: Олександрія під час паузи підтягнула фізичні кондиції

08:25 78 Читать на русском
Шаран: Олександрія під час паузи підтягнула фізичні кондиції
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів, чим команда займалась під час міжнародної паузи.

 

"Далі три дні відпочинку, тому що хлопці відпрацювали непогано в матчі з Ворсклою. Працювали за планом, підтягнули трохи фізичні кондиції, тому що мали час. Зіграли один товариський матч змішаним складом. Вирішили нікуди не їхати. Спаринг вийшов інформативним. Готуємося до СК Дніпро-1 в одноразовому режимі.

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У нас 20 польових зараз, потрібно визначатися, адже і молодіжний склад буде грати. Самі прекрасно розуміємо, що тільки 16 можуть потрапити в заявку плюс 2 воротарі. Звичайно, дуже приємно, що всі здорові, окрім Грицука, який досі відновлюється", – сказав Шаран Футбол NEWS.

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Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія - СК Дніпро-1 Олександрія Олександрія
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