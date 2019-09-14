Шаран: Александрия во время паузы подтянула физические кондиции

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, чем команда занималась во время международной паузы.

"Дали три дня отдыха, потому что парни отработали неплохо в матче с Ворсклой. Работали по плану, подтянули немного физические кондиции, потому что имели время. Сыграли один товарищеский матч смешанным составом. Решили никуда не ехать. Спарринг получился информативным. Готовимся к СК Днепр-1 в одноразовом режиме.

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У нас 20 полевых сейчас, нужно определяться, ведь и молодежный состав будет играть. Сами прекрасно понимаем, что только 16 могут попасть в заявку плюс 2 вратаря. Конечно, очень приятно, что все здоровы, кроме Грицука, который до сих пор восстанавливается", – сказал Шаран Футбол NEWS.

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