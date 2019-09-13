Вольфсбург перед матчем з Олександрією не зміг переграти Фортуну

"Вовки" у 4-у турі Бундесліги не зуміли здолати Фортуну (1:1) перед матчем Ліги Європи з Олександрією.

У Дюссельдорфі місцева Фортуна приймала Вольфсбург. Для українських вболівальників матч був цікавий, перш за все, з огляду на те, що Олександрія завітає у гості до "вовків", які вважаються одними з головних фаворитів у боротьбі за вихід з групи. До початку звітного матчу Вольфсбург впевнено йшов у чемпіонаті Німеччини, маючи 7 очок після 3-х турів й ділив з Баварією та Байєром 2-4 місця. Фортуна ж після перемоги у стартовому турі над Вердером програла два наступні матчі і розмістилась у середині турнірної таблиці з 3-а пунктами у активі.

Матч розпочався з високих швидкостей та обопільних атак, щоправда, дії Вольфсбурга на підступах до штрафного майданчика суперника якісно відрізнялися від аналогічних дій господарів. Тим не менш, гравці Фортуни зуміли реалізувати свій перший по-справжньому небезпечний момент. Олівер Фінк так високо навісив у штрафний, що жоден з парнерів не дотягнувся до м'яча, але другим темпом Ніко Ґісельман підібрав круглого та потужно пробив з гострого кута! 1:0!

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"Вовки" швидко відігрались. За десять хвилин після пропущеного гола Брекало класно обійшов захисників на фланзі, ввійшов у штрафний та віддав точну передачу на Вегорста, якому залишалось лише розстріляти ворота – 1:1! Останній також мав чудову нагоду вивести свою команду вперед під завісу першого тайму, але після його удару в нижній кут воріт врятував Штеффен.

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Майже ідентичний момент Вегорст мав на початку другого тайму, але й тоді голкіпер врятував господарів. Після цього епізоду вболівальникам довго довелось чекати небезпечних моментів біля обох воріт, однак напруги між суперниками було вдосталь. Вольфсбург більшість часу проводив на половині поля суперника, однак організована гра у захисті Фортуни не дозволяла "вовкам" знайти можливості для загострень. Наприкінці поєдинку Брекало міг виривати перемогу для гостей, однак Штеффен був сьогодні на висоті. У підсумку нічия – 1:1.

Вольфсбург після цього поєдинку ризикує втратити місце у верхівці турнірної таблиці Бундесліги перед непростим матчем проти Олександрії. Натомість Фортуна здобуває важливе очко зі складним суперником.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ