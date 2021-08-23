"Чи може Гура у роздягальні загнути матом? На даний момент я не чув такого, але, думаю, він може це зробити, вказати на помилки і з серйозним обличчям "напхати" футболісту. У нього це є, але намагаємося, щоб таких моментів було менше.

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Чим він відрізняється від Шарана? Вони різні. У Шарана була дуже сильна дисципліна, у всьому, повністю. Він вважав це найважливішим аспектом. Гура ж з нами на довірчих відносинах. Звичайно, ми розуміємо, що є межа. Він ближче до команди, до хлопців. У Богдановича було таке, що він головний тренер, бос.

Щодо найяскравішої установки на матч від Шарана... Богданович був емоційний, міг вставити дуже серйозно, не лише у роздягальні, але й під час матчу. Звичайно, іноді це треба було, але часом був перебір. Думаю, він сам це розумів.

Найемоційніша була перед Шахтарем, коли ми виграли 2:0. Він з оператором, тренерським штабом зробили відеонарізку приємних моментів Олександрії і показали нам перед грою на установці, як додаткову мотивацію. Там тоді не треба було слів. Для всіх футболістів це був мотиваційний удар в позитивному сенсі", – сказав Дубра в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Шаран покинув Олександрію в середині травня – на посаді головного тренера його замінив наставник команди U-19 Юрій Гура.

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