Аргентинський легіонер Олександрії Клаудіо Спінеллі, який вже встиг відзначитись голом в чемпіонаті України, розповів, що надихнуло його на переїзд у незнайому першість.

"Я обрав Олександрію, тому що мені подобаються нові виклики – хотів спробувати свої сили в іншій країні.

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До того ж, в Олександрії багато хороших гравців, щоб боротися за високі місця в чемпіонаті України. Мені тут все дуже сподобалося, тому я вибрав саме цей клуб і підписав повноцінний договір з Олександрією.

Яке враження на мене справив чемпіонат України? Мені імпонує швидкий футбол. У чемпіонаті України саме так грають. Футбол тут на висоті", – сказав Спінеллі в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, 24-річний Клаудіо є вихованцем аргентинського Тігре. В Італію він перебрався влітку 2018-го за 3,6 млн євро, але за Дженоа так і не дебютував. "Грифони" віддавали його в оренди в Кротоне, Хімнасію, Аргентінос Хуніорс та Копер. В липні 2021-го він став повноцінним гравцем Олександрії. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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