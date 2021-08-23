"Может ли Гура в раздевалке загнуть матом? На данный момент я не слышал такого, но, думаю, он может это сделать, указать на ошибки и с серьезным лицом напихать футболисту. У него это есть, но этого былоредко, стараемся, чтобы таких моментов было меньше.

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Чем он отличается от Шарана? Они разные. У Шарана была очень сильная дисциплина, во всем, полностью. Он ситал это самым важным аспектом. Гура же с нами на доверительных отношениях. Конечно, мы понимаем, что есть грань. Он ближе к команде, к ребятам. У Богдановича было такое, что он главный тренер, босс.

Относительно самой яркой установки на матч от Шарана... Богданович был эмоциональный, мог вставить очень серьезно, не только в раздевалке, но и во время матча. Конечно, иногда это надо было, но порой был перебор. Думаю, что он сам это понимал.

Наиболее эмоциональная установка была перед Шахтером, когда мы выиграли 2:0. Он с оператором, тренерским штабом сделали видеонарезку приятных моментов Александрии и показали нам перед игрой, как дополнительную мотивацию. Там тога не надо было слов. Для всех футболистов это был мотивационный удар в положительном смысле", – сказал Дубра в интервью Meta Ratings.

Напомним, Шаран покинул Александрию в середине мая – на должности главного тренера его заменил наставник команды U-19 Юрий Гура.

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