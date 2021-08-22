Колос слабенько розпочав новий сезон, набравши всього чотири очки з дев'яти у чемпіонаті й вилетівши з єврокубків. По ходу поєдинку проти Руха в попередньому турі Руслан Костишин навіть збирався йти у відставку, однак ковалівці врятувались від поразки – втім, цього було замало. Вболівальники зачекалися перемог, причому не таких нервових, як над Металістом 1925. На стадіон завітали навіть Олександр Хацкевич, Максим Шацьких та Євген Хачеріді.

Щоправда, суперник у "хліборобів" був серйозним – в гості приїхала Олександрія. "Жовто-чорні" в перших чотирьох матчах стали українськими Робін Гудами, відбираючи очки у лідерів (Зорі та Шахтаря) й роздаючи їх аутсайдерам (Минаю й Львову). Колос не можна було віднести до жодної категорії, тож на гру підопічних Юрія Гури було цікаво поглянути.

Руслан Костишин вирішив зіграти у схемі з трьома захисниками, але один з них зламався вже на 4-й хвилині внаслідок жорсткого зіткнення зі Спінеллі. Постраждав Новак, якому дісталося так сильно, що футболісти обох команд винесли його на ношах. Замість Євгенія на поле вийшов Гавриш.

Перша половина першого тайму виявилась надзвичайно веселою. Матч пішов на зустрічних курсах, відповідаючи моментом на момент – причому моменти були дуже якісними. Так, на 12-й хвилині Цуріков ледь не виконав шедевр, отримавши закидання на хід лівим флангом і з ходу пробивши у ближню дев'ятку – Дахновський врятував Колос, але вже за хвилину ледь не привіз гол, парирувавши перед собою дальній постріл Демченка. На щастя для господарів, він встиг накрити м'яч при відскоку.

Колос відповів на 16-й: Сітчінава обікрав Дубру перед чужим штрафним і вирвався віч-на-віч з Біликом, завдавши удару в дальній нижній кут – м'яч пройшов у сантиметрах від стійки! На 22-й же відзначитись міг Чурко, який отримав проникну передачу від Дієго Сантоса й пробив з правого краю штрафного. Білик виручив гостей, а ще за три хвилини вони ледь не відкрили рахунок завдяки грубій обрізці Нгамба! Олександрійці тікали 2-в-1, Кожушка прийняв пас від Спінеллі й обіграв Дахновського, однак його подальший постріл встиг накрити Саків. Дієго Сантос на цей момент відповів дальнім ударом в руки голкіперу.

Агресивні півгодини вимотали футболістів, тож у останній третині першого тайму вони заспокоїлись. На полі побільшало фолів та дрібних зупинок – Спінеллі в цей період ледь не травмував другого футболіста Колоса, хоча і йому прилетіло в голову не менш сильно. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

У роздягальні Юрій Гура провів подвійну заміну, випустивши Рибалку й Устименка замість Спінеллі та Демченка. Колос розпочав без перестановок, ледь не відкривши рахунок на 48-й хвилині – це Нгамба втік у контратаку, прибрав Калюжного й з правого краю карного майданчика вистрілив над воротами. Дарма він пробив так неточно, адже вже на 52-й господарям довелося виймати м'яч із сітки. Спрацювала заміна гостей: Рибалка виконав класну подачу з кутового, а Бабогло замкнув її головою – 0:1!

Цей епізод вибив Колос з колії. До 70-х хвилин підопічні Руслана Костишина нічого не могли створити, хоча на поле вийшов Богданов. Олександрія також нічим не відповідала, тож на полі стало дещо нудно. Керівництво ковалівців, тим часом, хапалося за голову від відчаю.

Втім, в останні 20 хвилин зустрічі гра розкрилася. Перший крок зробив Богданов, який на 70-й потужно вистрілив з дистанції в дальній кут, змусивши Білика виконувати красивий сейв. Одарюк ледь не покарав за сміливість на 72-й, отримавши пас у штрафний і пробивши з гострого кута повз голкіпера – втім, м'яч влучив у зовнішній бік сітки! Одразу після цього Ковалець і Мілько обмінялися потужними пострілами з околиць карного майданчика, однак сфера пролетіла поруч з каркасом воріт!

Руслан Костишин на 75-й хвилині провів потрійну заміну, кинувши у бій Лисенка, Чорноморця й навіть свого сина. Його команда продовжила відчайдушні спроби відігратись, ледь не добившись свого на 80-й – це Богданов вистрілив зі стандарту. Над поперечкою! Ковалець вже через дві хвилини міг поховати надії ковалівців, пробивши з відскоку з центру штрафного, однак Дахновський врятував господарів.

Ще за хвилину рятувати вже довелося Мірошниченку – Лисенко замкнув подачу з правого флангу, Білик вже не міг зіграти, але захисник Олександрії виніс м'яч з лінії воріт! Втім, ще через дві хвилини в гру довелося вступати голкіперу "хліборобів" – він парирував потужний удар Бабогла з лівого краю карного майданчика.

На полі вирували пристрасті. Обидві команди так бажали забити, що навіть влаштували невеличку сутичку на полі. Колос відчайдушно ліз уперед, ледь не врятувавшись від поразки на останніх секундах зусиллями Богданова – Андрій пробив метрів з 25-ти у правий нижній кут, але Білик парирував.

Це був 30-й, останній удар у матчі. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Олександрії.