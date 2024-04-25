Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Полісся влітку хоче підписати захисника Ворскли Іллю Крупського. Буцімто житомирці готові викласти за 19-річного оборонця 400 тисяч євро, однак "зелено-білі" хочуть за свого гравця у 5 разів більше. Агент Іллі підтвердив інтерес Буткевича і Ко, додавши до списку претендентів також празьку Спарту і Маккабі Хайфа.

Агент лідера Ворскли назвав закордонні клуби, які хочуть підписати українця – скаути приїдуть на фінал Кубка

За інформацією Sport.ua, інтерес до Крупського не обмежується лише вищезгаданими клубами. Гравця хотів би бачити у Металісті 1925 Віктор Скрипник, який свого часу співпрацював з Іллею у Ворсклі і під орудою якого захисник став гравцем основної обойми полтавців.

Окрім того, на Крупського звернули увагу також скаути трьох іспанських клубів та одного клубу з англійської Прем'єр-ліги (після вдалих матчів проти Марокко і Азербайджану у складі молодіжної збірної України).

Нагадаємо, Ілля – вихованець запорізького Металурга. За головну команду Ворскли грає з січня 2023 року. У поточному сезоні провів за полтавців 23 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з "зелено-білими" чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

"Перемогу над Шахтарем святкували дуже гучно": автор шалених голів в УПЛ – про Раванеллі у Києві і казку у Волочиську