"Є відчутні зміни. Сподіваюсь, що буде ще поповнення. Я планую ще одного опорного півзахисника, центрального захисника, ну і крайнього захисника будемо шукати. Підписали Бандуру, Коломойця, на оглядинах Твердохліб, Касімов, литовський центральний захисник Сігітас, Наумець, Аксьонов.

Минай може підписати вихованця Динамо з Зорі

Достатньо гравців, які скоріш за все будуть у нашій команді. Але деякі футболісти ще під питанням. Зміни відчутні відсотків на 50.

У мене є карт-бланш на комплектацію команди. Є домовленість з президентом. Я дуже вдячний, що не дивлячись на ті цифри, про які ми домовлялись раніше, вони можуть змінитись в кращу сторону, якщо будуть гравці, які зможуть підсилити Минай", – сказав Шаран у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок. У другій частині сезону вивести закарпатців з затяжної кризи спробує Володимир Шаран, який очолив "лисів" 14 січня.

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