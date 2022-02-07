Півзахисник Зорі Максим Казаков може продовжити кар'єру у Минаї, повідомляє Zaryalg.com.

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26-річний футболіст не поїхав з луганцями на другий збір до Туреччини і нині перебуває на перегляді в закарпатському клубі.

Нагадаємо, Казаков – вихованець Динамо. У Зорю перейшов у серпні 2018-го. Дебютував в УПЛ у вересні цього ж року у матчі проти Арсенала. У поточному сезоні провів за команду Віктора Скрпиника лише один поєдинок, результативними діями не відзначався. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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