"Есть ощутимые изменения. Надеюсь, что будет еще пополнение. Я планирую еще одного опорного полузащитника, центрального защитника, ну и крайнего защитника будем искать. Подписали Бандуру, Коломойца, на просмотре Твердохлеб, Касимов, литовский центральный защитник Сигитас, Наумец, Аксенов.

Минай может подписать воспитанника Динамо из Зари

Достаточно игроков, которые, скорее всего, будут в нашей команде. Но некоторые футболисты еще под вопросом. Изменения ощутимы процентов на 50.

У меня есть карт-бланш на комплектацию команды. Есть договоренность с президентом. Я очень благодарен, что, несмотря на те цифры, о которых мы договаривались ранее, они могут измениться в лучшую сторону, если будут игроки, которые смогут усилить Минай", – сказал Шаран в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу на пятнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков. Во второй части сезона вывести закарпатцев из затяжного кризиса попробует Владимир Шаран, возглавивший "лисов" 14 января.

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