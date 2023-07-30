"Ми чудово розпочали зустріч, забили швидкий гол. Хлопцi навіть самі не зрозуміли, що вони зробили.

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Не можу сказати, що ми десь фізично підсіли. Може, лише наприкінці поєдинку, коли Динамо мало заміни. Про таке посилення мріє будь-яка команда.

Сказав хлопцям, що задоволений грою, але не результатом. Пропустили два необов'язкові м'ячі. За рахунку 2:1 та 3:1 могли забивати. Обидва вилучення були справедливими. Це перший тур. Для нас багато що починається заново. Прийшло багато гравців, які фізично ще не готові", – сказав Шаран у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Минай на виїзді розгромно поступився Динамо з рахунком 1:4, хоча до середини першого тайму був попереду.

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