"Слава Богу, що ми змогли забити два швидкі м'ячі та повернутися в гру. Потім було вилучення, ми трохи відійшли назад. Потім склади вирівнялися, у нас з'явилося більше зон і ми почали грати у свій футбол.

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Моя гра попереду? Намагаюся допомагати команді в атаці. Не лише в обороні. Момент із пенальті? Опонент почав сперечатися, казати, що я симулював. Я відповів, що є VAR.

Ми заряджені. Винні перед своїми вболівальниками, перед собою та перед власниками клубу минулого сезону. Хочемо віддати всі сили та виграти чемпіонат.

Парафія Ярмоленка? З'явилася людина, яка поведе нас за собою. Це справжній лідер на полі та на тренуваннях. Він багато нагадує молодим хлопцям. Видно, що це дає плоди", – сказав Дубінчак у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо зуміло здобути переконливу перемогу над Минаєм (4:1), поступаючись по ходу зустрічі 0:1.

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