"Мы прекрасно начали встречу, забили быстрый гол. Ребята даже сами не поняли, что они сделали.

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Не могу сказать, что мы где-то физически подсели. Может, лишь в конце поединка, когда Динамо провело замены. О таком усилении мечтает любая команда.

Сказал ребятам, что доволен игрой, но не результатом. Пропустили два необязательных мяча. При счете 2:1 и 3:1 могли забивать. Оба удаления были справедливыми. Это первый тур. Для нас многое начинается заново. Пришло много игроков, которые физически еще не готовы", – сказал Шаран в комментарии Football Hub.

Напомним, Минай на выезде разгромно уступил Динамо со счетом 1:4, хотя до середины первого тайма был впереди.

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