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Шапаренко озвучив амбітні плани щодо своєї кар'єри

17:40 675 Читать на русском
Шапаренко озвучив амбітні плани щодо своєї кар'єри
Микола Шапаренко / фото ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко розповів, за які команди хотів би пограти, окрім київського клубу.

"Закріпитись в Динамо, пограти рік-два ще тут, а потім перехід, сподіваюся. Англія подобається. Непередбачуваний чемпіонат: приїде команда з останнього місця і обіграє Манчестер Юнайтед.

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Вулверхемптон, Лестер, Вест Хем. Далі там вже треба показувати рівень, добре грати, не в Counter-Strike. Не знаю, перехід до Італії ще, може. Потім", – поділився Шапаренко в програмі ОТДУШИВДУШУ.

До слова, Микола провів у складі Динамо лише 8 поєдинків в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол.

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