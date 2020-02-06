Шапаренко озвучив амбітні плани щодо своєї кар'єри

Україна — 17:48 2304
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Динамо здобуло четверту розгромну перемогу в 2020 році – Де Пена другий день поспіль забив супергол
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Барселона зробила офіційну заяву щодо важкості травми ДембелеІспанія — 16:18 695
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Динамо – Стрьомсгодсет: онлайн-трансляція матчуУкраїна — 15:55 3018
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Динамо близьке до узгодження трансферу Дерліса Гонсалеса – кияни отримають фантастичні бонуси, – ЗМІУкраїна — 12:40 5714
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Шовковський міг покинути збірну України через пропозицію Офісу Зеленського, – ЗМІЗбірна України — 12:13 1866