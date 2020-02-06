Шапаренко озвучил амбициозные планы насчет своей карьеры

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко рассказал, за какие команды хотел бы поиграть кроме киевского клуба.

"Закрепиться в Динамо, поиграть год-два еще здесь, а затем переход, надеюсь. Англия нравится. Непредсказуемый чемпионат: приедет команда с последнего места и обыгрывает Манчестер Юнайтед.

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Вулверхэмптон, Лестер, Вест Хэм. Далее там уже надо показывать уровень, хорошо играть, не в Counter-Strike. Не знаю, переход в Италию еще, может. Потом", – поделился Шапаренко в программе ОТДУШИВДУШУ.

К слову, Николай провел в составе Динамо лишь 8 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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