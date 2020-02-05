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Шапаренко назвав причини своїх проблем за часів Хацкевича в Динамо

11:39 843 Читать на русском
Шапаренко назвав причини своїх проблем за часів Хацкевича в Динамо
Микола Шапаренко / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Микола Шапаренко розповів про стосунки з колишнім тренером киян Олександром Хацкевичем та його помічниками.

"Особисто з Хацкевичем у нас все було нормально, а от з його помічниками – не дуже. У мене були хороші стосунки з Хацкевичем. Чесна і відкрита людина, з ним не було ніяких питань. Коли були проблеми, він мене викликав, говорив про це.

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А з помічниками його я не контактував взагалі. Були розбіжності, можливо, через помічників, вони його накручували. Можливо, я їм не сподобався, не знаю, чесно. Але мене ніхто не переводив в дубль, це вигадали", – підкреслив Шапаренко у розмові з ОТДУШИВДУШУ.

Додамо, що молодий хавбек майже не грав за Динамо у першій частині сезону 2019/20, однак після приходу Олексія Михайличенка його час на полі значно збільшився.

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Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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