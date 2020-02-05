Динамо оформило найбільший розгром у Туреччині – курйозні м'ячі, неймовірні помилки голкіпера і гол дебютанта

Динамо Київ розгромило Олімпію 5:0 у першому поєдинку для команди Михайличенка на других турецьких зборах. Рахунок і огляд матчу дивіться на "Футбол 24". Початок о 17:00.

Товариський матч 5 лютого 2020

Динамо – Олімпія – 5:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Кендзьора (Караваєв, 67), Попов (Сирота, 67), Кадірі (РоманчуК, 67), Миколенко (Піваріч, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 67) – Буяльський (Сухоручко, 67), Шепелєв (Мащенко, 46), Дуелунд (Шапаренко, 67), Вербіч (Де Пена, 67) – Соль (Русин, 46)

Голи: Буяльський, 10, Вербіч, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90

Динамо виграло 4 товариські зустрічі на перших зборах, по разу програло і зіграло внічию. Сьогоднішнім суперником став лідер чемпіонату Словенії. Олімпія Любляна також виграла 4 зимові спаринги, однак склала зброю тричі. Команда Хаджіча чергувала феєричні перемоги 6:3 чи 5:1 над боснійцями і земляками з поразками 2:4 та 0:2 від хорватів. За статистикою поточного сезону, володіння м'ячем, середня результативність, інтенсивність єдиноборств і пресингу дещо кращі у словенського клубу, тому для киян це мала б бути непогана перевірка сил.

Динамо – Олімпія: онлайн-трансляція матчу

Олімпія непогано розпочала. Скориставшись помилкою Кадірі в центрі поля та тим, що Попов не зміг накрити суперника, словенці пробили з меж штрафного – надто слабко. Свій другий кутовий у матчі Динамо втілило у гол. Воротар помилився на виході, Кендзьору і Буяльського заблокували, але сам же Віталій зіграв на добиванні. Як же класно бачить поле Шепелєв. Другим розрізним пасом Володимир знайшов праворуч зовсім вільного Кендзьору. Польський захисник спробував вирізати на Соля, але Франу в жорсткій боротьбі не дали пробити. Дуже легко дають пробити метрів з 20 динамівці – вище.

Кадірі провалюється в обороні, дозволяючи супернику обіграти себе і віддати під удар з розстрільної відстані. Миколенко встигає прочитати епізод і стелиться у підкаті, блокуючи удар. Шепелєв знову змушує воротаря Олімпії помилятися після прострілу з флангу, до удару справа не дійшла. Класний пресинг Динамо на 27-й. Сидорчук перехоплює неточний пас і віддає на хід Вербічу. Словенець майстерно обвів воротаря. Знову з-під Кадірі скидають і пробивають. З прицілом у словенців біда. Соль запресингував воротаря, Буяльський перехопив, але ворота були порожні і до Франа м'яч прийшов уже в офсайд.

Дуелунд виграв єдиноборство в центрі, протягнув м'яч і віддав Вербічу. Навісу Беньяіна на Соля бракувало точності. Олімпія легко обійшла високий пресинг киян. Швидкий прорив оголеним правим флангом Динамо, і тільки Кадірі ціною пошкодження вибив снаряд в останній момент. Миколенко класно обіграв суперника ліворуч, але партнери не змогли замкнути. Стовідсоткова реалізація Динамо до перерви – 2 влучання, 2 голи.

Русин замінив у перерві Соля, який знову не отримував якісних передач під удар. Миколенко навісив на українського форварда, удар з офсайду повз ворота. Черговий фейл голкіпера Олімпії стався на 54-й. Довго замахувався після пасу назад, Русин вибухнув і накрив – круглий пострибав у ворота. Уже 2 голи Динамо прийшли після помилок воротаря, двічі ж вдалося відзначитися завдяки інтенсивному високому пресингу. Сидорчук і Попов наївно викинулися, тож кияни пропустили пас за спини – Бойко виручив після удару метрів з 15.

Ще один провал у центрі захисту. Попов тепер уже встиг заблокувати удар. Дуже багато створює Олімпія, не надто надійно діє Кадірі, дозволяють проходити з флангів та по центру. Ще 2 удари розминулися з воротами. Незважаючи на розгромний рахунок, варто наголосити, що суперник ні в чому не поступається Динамо – просто команда Михайличенка краще реалізувала дитячі помилки словенців. Де Пена на 73-й вирізав на Русина – чи не перший такий ігровий момент за весь матч у Динамо. Назарій просто покотив м'яч у руки голкіперу, є перший сейв суперника.

Черговий розрізний пас Олімпії пройшов. Бойко ціною травми не дозволив себе обіграти. Де Пена ледь не забив прямим ударом з кутового. Піваріч,який повернувся на позицію лівого захисники, вирізав класну подачу на уругвайця. Карлос не зміг вразити ворота з кількох метрів. Де Пена сам же заробив штрафний, протягнувши м'яч, сам і пробив у дев'ятку. Найкращий після перерви у Динамо. Сухоручко отримав пошкодження. Забагато подібних ударів по ногах завдавали футболісти Олімпії. Уже на останніх секундах Олександр Романчук, молодий вихованець, який замінив переведеного в дубль Кадара, розібрався після рикошету у воротарському. Оце так дебют для 20-річного центрального захисника!