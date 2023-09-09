"Біло-сині" можуть попрощатись зі своїм головним активом. Головне питання – у ціні.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко потрапив у сферу інтересів Трабзонспора, повідомляє Sporx.

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За інформацією джерела, турки всерйоз хочуть посилити середню лінію українцем і вже розпочали переговори з "біло-синіми". Зазначається, що кияни начебто готові відпустити свою зірку при умові, якщо отримають за Миколу відповідну компенсацію.

За останні дні з Динамо пішли кілька футболістів. Сергій Сидорчук перейшов у Вестерло, Денис Гармаш став гравцем Осієка, а Кахіма Перріса віддали в оренду Сабаху.

Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро. У поточному сезоні Микола у семи матчах забив гол і віддав асист. Нині 24-річний хавбек заліковує травму – у поєдинку кваліфікації Ліги конференцій з Бешикташем він зазнав ушкодження сухожилля двоголового м'яза стегна.

До слова, раніше ЗМІ заявляли про інтерес Трабзонспора до ще одного динамівця – Дениса Попова.

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