"Гнів Баварії виправданий": зірка Реала визнав суддівську помилку на користь "бланкос" у півфіналі ЛЧ
Півзахисник Реала Тоні Кроос визнав, що головний арбітр півфінального матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Шимон Марциняк допоміг Реалу пройти Баварію.
"Це було погане суддівське рішення. Арбітр мав дозволити епізоду завершитися, перш ніж давати свисток. Думаю, що вина за цю помилку лежить на лайнсмені – якщо він піднімає прапор, головний арбітр думає, що помічник упевнений у своєму рішенні – як у випадку з триметровим офсайдом.
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Гнів гравців Баварії був виправданий, тому що арбітр мав дозволити епізоду завершитися", – цитує Крооса Marca, посилаючись на подкаст Тоні, який він веде разом зі своїм братом Феліксом.
Нагадаємо, що на останніх секундах матчу Реал – Баварія (2:1) Марциняк дав свисток після відмашки бокового арбітра про офсайд у моменті, який завершився голом Де Лігта. Згодом виявилося, що лайнсмен помилився, зафіксувавши офсайд. VAR не міг втрутитися в цю ситуацію, оскільки Марциняк уже дав свисток – отже, головного арбітра зустрічі було визнано винуватцем цього неправильного рішення, яке коштувало Баварії фіналу ЛЧ.
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