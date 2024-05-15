"Це було погане суддівське рішення. Арбітр мав дозволити епізоду завершитися, перш ніж давати свисток. Думаю, що вина за цю помилку лежить на лайнсмені – якщо він піднімає прапор, головний арбітр думає, що помічник упевнений у своєму рішенні – як у випадку з триметровим офсайдом.

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Гнів гравців Баварії був виправданий, тому що арбітр мав дозволити епізоду завершитися", – цитує Крооса Marca, посилаючись на подкаст Тоні, який він веде разом зі своїм братом Феліксом.

Нагадаємо, що на останніх секундах матчу Реал – Баварія (2:1) Марциняк дав свисток після відмашки бокового арбітра про офсайд у моменті, який завершився голом Де Лігта. Згодом виявилося, що лайнсмен помилився, зафіксувавши офсайд. VAR не міг втрутитися в цю ситуацію, оскільки Марциняк уже дав свисток – отже, головного арбітра зустрічі було визнано винуватцем цього неправильного рішення, яке коштувало Баварії фіналу ЛЧ.

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