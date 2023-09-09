"Бело-синие" могут попрощаться со своим главным активом. Главный вопрос – в цене.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко попал в сферу интересов Трабзонспора, сообщает Sporx.

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По информации источника, турки всерьез хотят усилить среднюю линию украинцем и уже начал переговоры с "бело-синими". Отмечается, что киевляне готовы отпустить свою звезду при условии, если получат за Николая соответствующую компенсацию.

За последние дни из Динамо ушли несколько футболистов. Сергей Сидорчук перешел в Вестерло, Денис Гармаш стал игроком Осиека, а Кахима Перриса отдали в аренду Сабаху.

Напомним, контракт Шапаренко с Динамо действует до 30 июня 2025 года, а Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро. В текущем сезоне Николай в семи матчах забил гол и отдал ассист. Сейчас 24-летний хавбек залечивает травму – в поединке квалификации Лиги конференций с Бешикташем он получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра.

К слову, ранее СМИ заявляли об интересе Трабзонспора к еще одному динамовцу – Денису Попову.

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