До Попова проявляють інтерес Тразбзонспор та Бешикташ, повідомляє видання Hurriyet.

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Наразі інформація про зацікавленість стамбульців не підтвердилась, а от Трабзонспор вже готує офіційну пропозицію. Відзначимо, що трансферне вікно в Туреччині закривається 15 вересня. Контракт Попова з Динамо розрахований до літа 2025 року. Кияни хочуть отримати за свого центрбека щонайменше 2 млн євро.

До слова, Денис зіграв цього сезону в 4 матчах за "біло-синіх", проте не відзначався результативними діями, але отримав жовту та червону картки. Кияни вже встигли попрощатись із Сергієм Сидорчуком та Денисом Гармашем.

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