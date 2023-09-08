Динамо може втратити провідного гравця – до нього проявляють інтерес два клуби з Туреччини
Захисник Динамо Денис Попов має попит за кордоном.
До Попова проявляють інтерес Тразбзонспор та Бешикташ, повідомляє видання Hurriyet.
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Наразі інформація про зацікавленість стамбульців не підтвердилась, а от Трабзонспор вже готує офіційну пропозицію. Відзначимо, що трансферне вікно в Туреччині закривається 15 вересня. Контракт Попова з Динамо розрахований до літа 2025 року. Кияни хочуть отримати за свого центрбека щонайменше 2 млн євро.
До слова, Денис зіграв цього сезону в 4 матчах за "біло-синіх", проте не відзначався результативними діями, але отримав жовту та червону картки. Кияни вже встигли попрощатись із Сергієм Сидорчуком та Денисом Гармашем.
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