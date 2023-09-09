Захисник Динамо Сідклей продовжує тренуватися з командою U-19, інформує Динамоманія.

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30-річному бразильцеві досі не знайшли клуб для продовження кар'єри. Раніше його "партнером" у юнацькій команді "біло-синіх" був Денис Гармаш, однак декілька днів тому останній приєднався до хорватського Осієка. Як повідомлялось раніше, Сідклей не входить у плани головного тренера команди Мірчі Луческу. Контракт бразильця з киянами чинний до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року за 5 млн євро. Загалом відіграв за "біло-синіх" 33 поєдинки, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами. Виступав в орендах за Корінтіанс, ПАОК, Куябу та ЦСКА 1948. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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