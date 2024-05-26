"Голкіпер. Бущан у цьому сезоні грав не у всіх матчах, Нещерет припускався кричущих помилок, тому мій вибір – Різник. Мені Діма подобався ще з часів Ворскли, у Шахтарі він теж не загубився і став гідною заміною Трубіну. Керівництво донецького клубу зробило правильний вибір, підписавши Різника.

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Лівий захисник. Крім Дібанго, я нікого не бачу. Він дуже швидкий і чіпкий захисник, який дійсно став окрасою нашого чемпіонату. Кривбасу буде складно його втримати.

Правий захисник. Конопля вже давно грає на стабільно високому рівні. Він універсальний гравець, гарний у відборі, у підстраховці, підключається до атак. Таких футболістів мало в нашому чемпіонаті.

Центральні захисники. Мені дуже подобається Слюбик, він надійний і швидкий. До того ж він молодий і буде ще прогресувати. Я думаю, він зміг би підсилити Динамо. Слюбик точно сильніший за Сироту і може конкурувати з Поповим. Але він навряд чи захоче йти в Динамо. Я не думаю, що сьогодні зарплата в київському клубі вища, ніж в Русі. Також відзначу Сватка зі СК Дніпро-1. У першій частині сезону він упевнено виглядав, навіть відстояв проти Італії за збірну, і був у тій грі одним із найкращих.

Опорний півзахисник. Бражко – це футболіст, який вміє все: і відбирати, і віддавати, і забивати, і головою грає. Він надовго не затримається в Динамо. Наскільки я чув, то його заберуть. Без Бражка Динамо буде важко. Решта півзахисників киян не вміють відбирати.

Центральні півзахисники. Поставлю в центр Судакова і Шапаренка. Шапаренко ще повністю не прийшов до тями після травми, але вже видно, як Динамо з ним додало. Сподіваюся, у новому сезоні ми побачимо ще сильнішого Шапаренка. Він мені подобається більше, ніж Судаков. Він краще працює з м'ячем і краще бачить поле. Але йому ще набирати й набирати.

Лівий півзахисник. Криськів і Штогрін не тягнуть на символічну збірну. Ось Кевін із Шахтаря мене вразив, хоч грав і не у всіх матчах. Він – швидкісний і вибуховий гравець, який може із нічого створити момент. Ось такі легіонери дійсно прикрашають наш чемпіонат. Упевнений, що через кілька років Шахтар продасть його за великі гроші.

Правий півзахисник. Нехай буде праворуч Гуцуляк. У першому колі він відіграв шикарно, але в другому, як і весь СК Дніпро-1, зупинився. Гуцуляк перспективний хлопець із хорошим ударом. Мені подобається, як він зміщується справа в центр.

Форвард. Мені дуже подобається Герреро. Він класний центрфорвард із гарним зміщенням вліво і вправо. У нього чудова швидкість, він забивний. Герреро потрібно підтягнути стабільність і тоді він взагалі буде топ. Ванат і Сікан слабенькі нападники. Я не впевнений, що вони будуть рости. Шахтарю з Сіканом у Лізі чемпіонів нічого не світить. Мене взагалі дивує, чому Динамо і Шахтар не підпишуть Герреро, адже він сильніший за їхніх форвардів", – сказав Сабо у коментарі Українському футболу.

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