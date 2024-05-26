"Голкипер. Бущан в этом сезоне играл не во всех матчах, Нещерет допускал вопиющие ошибки, поэтому мой выбор – Ризнык. Мне Дима нравился еще со времен Ворсклы, В Шахтере он тоже не затерялся и стал достойной заменой Трубину. Руководство донецкого клуба сделало правильный выбор, подписав Ризныка.

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Левый защитник. Кроме Дибанго, я никого не вижу. Он очень быстрый и цепкий защитник, который действительно стал украшением нашего чемпионата. Кривбассу будет сложно его удержать.

Правый защитник. Конопля уже давно играет на стабильно высоком уровне. Он универсальный игрок, хорош в отборе, в подстраховке, подключается к атакам. Таких футболистов мало в нашем чемпионате.

Центральные защитники. Мне очень нравится Слюбик, он надежный и быстрый. К тому же он молодой и будет еще прогрессировать. Я думаю, он смог бы усилить Динамо. Слюбик точно сильнее Сироты и может конкурировать с Поповым. Но он вряд ли захочет уходить в Динамо. Я не думаю, что сегодня зарплата в киевском клубе выше, чем в Рухе. Также отмечу Сватка из СК Днепр-1. В первой части сезона он уверенно выглядел, даже отстоял против Италии за сборную, и был в той игре одним из лучших.

Опорный полузащитник. Бражко – это футболист, который умеет все: и отбирать, и отдавать, и забивать, и головой играет. Он надолго не задержится в Динамо. Насколько я слышал – его заберут. Без Бражка Динамо будет тяжело. Остальные полузащитники киевлян не умеют отбирать.

Центральные полузащитники. Поставлю в центр Судакова и Шапаренко. Шапаренко еще полностью не пришел в себя после травмы, но уже видно, как Динамо с ним прибавило. Надеюсь, в новом сезоне мы увидим еще более сильного Шапаренко. Он мне нравится больше, чем Судаков. Он лучше работает с мячом и лучше видит поле. Но ему еще набирать и набирать.

Левый полузащитник. Крыськив и Штогрин не тянут на символическую сборную. Вот Кевин из Шахтера меня впечатлил, хоть играл и не во всех матчах. Он – скоростной и взрывной игрок, который может из ничего создать момент. Вот такие легионеры действительно украшают наш чемпионат. Уверен, что через несколько лет Шахтер продаст его за большие деньги.

Правый полузащитник. Пусть будет справа Гуцуляк. В первом круге он отыграл шикарно, но во втором, как и весь СК Днепр-1, остановился. Гуцуляк перспективный парень с хорошим ударом. Мне нравится, как он смещается справа в центр.

Форвард. Мне очень нравится Герреро. Он классный центрфорвард с хорошим смещением влево и вправо. У него отличная скорость, он забивной. Герреро нужно подтянуть стабильность и тогда он вообще будет топ. Ванат и Сикан слабенькие нападающие. Я не уверен, что они будут расти. Шахтеру с Сиканом в Лиге чемпионов ничего не светит. Меня вообще удивляет, почему Динамо и Шахтер не подпишут Герреро, ведь он сильнее их форвардов", – сказал Сабо в комментарии Українському футболу.

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