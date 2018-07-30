Шапаренко гратиме місяць в захисній масці

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко ще не повністю відновився від травми.

Нагадаємо, під час матчу першого туру чемпіонату УПЛ Динамо – Ворскла (1:0) Микола Шапаренко отримав важку травму – йому зламали ніс після удару ногою в обличчя в ігровому епізоді.

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"Цілий місяць Микола буде змушений тренуватися і грати в спеціальній прозорій захисній масці. Звичайно, подібні травми нерідко трапляються у футболі. Гравець Ворскли не хотів нанести травму. Намагаючись винести з усієї сили м'яч, він просто не влучив, але при цьому він діяв дуже небезпечно і потрапив Колі в обличчя.

Це дуже серйозна травма, адже міг бути і осколковий, і втиснутий перелом перенісся, що могло призвести до серйозної операції, і тоді б гравець вибув з тренувального процесу на тривалий термін. На щастя, поки все нормально, сьогодні він проведе перше тренування після травми. Однак найближчий місяць він буде тренуватися виключно в захисній масці", – цитує головного лікаря першої команди Леоніда Миронова офіційний сайт Динамо.

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