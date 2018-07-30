"Карраскаль – лише бліда тінь". Динамо потрібен форвард, Ворскла провалила старт, або Навіщо було запрошувати Раванеллі?

"Футбол 24" обговорює 2 тур УПЛ з Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря і збірної України, колишнім наставником Вереса.

– Юрію Миколайовичу, Динамо третій офіційний матч нового сезону виграє лише з мінімальним рахунком 1:0. Команді Хацкевича потрібен забивний форвард?

– Якщо брати до уваги гру проти Львова, то до команди немає претензій – я згідний із словами Хацкевича на післяматчевій прес-конференції. Моментів для взяття воріт вони створили достатньо. А те, що немає реалізації – це інше питання. Якщо Динамо продовжуватиме так грати – голи прийдуть.

Звичайно, не завадило б підсилити лінію нападу. Наразі є лише Бєсєдін і молодий Русин. У клубі це повинні прекрасно розуміти і працювати в цьому напрямку. Щодо Львова, то, звісно, дуже прикро пропускати вирішальний гол на останніх хвилинах.

– До речі, як вам гра команди Жилмара, у якого перед стартом сезону було немало скептиків?

– Переможна гра Львова з Арсеналом мені сподобалася. Проти Динамо, якщо брати до уваги статистику, львів’яни завдали лише один удар у площину воріт. Цього мало. Упродовж двох таймів команда Жилмара лише відбивалася. Багато авансів, багато розмов про те, що Львів боротиметься за 2-3 місце – зараз висновки робити зарано. Нехай пройде 5-6 турів – тоді побачимо реальну силу цієї команди.

– Розгром, який Десна влаштувала Маріуполю, – головна сенсація туру?

– Це було прогнозовано, хоча рахунку 4:1 не очікував, напевно, ніхто. Мені дуже імпонує Десна – там хороший колектив із хорошим тренером. Думаю, ця команда стане відкриттям нового сезону. У них завдання – єврокубки. Після перемоги у Маріуполі – це реально.

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Зараз багато розмов про те, що маріупольці грали у єврокубках, добиралися 10 годин, не вистачало часу на відновлення і так далі. Я ж вважаю, що клубу належало бути до цього готовим. Є єврокубки, а є чемпіонат України. Отже, потрібно краще готуватися, ретельніше укріплювати позиції, щоб існувала ротація складу. Поки що ми цього не бачимо. За грою, показаною у Швеції і в домашньому матчі проти Десни, Маріуполь не готовий до сезону. Сподіваюся, у четвер їм вдасться зіграти значно краще і пробитися в наступний етап Ліги Європи.

– Шахтар спокійно розгромив Арсенал – новачки багато пропускають і не забили ще жодного голу. Ви розумієте, у який футбол збирається грати Раванеллі?

– Взагалі не розумію. Я нічого не бачу, і ситуація в Арсеналі для мене дуже дивна. Навіщо було запрошувати Раванеллі? Ну гаразд – поразка від Шахтаря – тут питань немає. Але була перша гра проти Львова. Я не побачив, у який футбол вони збираються грати.

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Поки що Арсенал – реальний аутсайдер чемпіонату України. У них була команда, яка посіла перше місце у Першій лізі. Практично всіх виставили на трансфер, понабирали нових гравців, кадрові зміни – надто великі. Дуже помилково це все зроблено.

– Після двох турів без втрат йдуть не тільки Шахтар та Динамо, але й Олександрія. Як вам команда Шарана?

– Олександрія мені дуже сподобалася – особливо проти Зорі. Команді Вернидуба не вдалося створити жодного небезпечного моменту, тож можна говорити про те, що олександрійці надійно відіграли у захисті, а в нападі створили достатньо нагод для голу. Можна навіть сказати, що Олександрія пройшлася катком по Зорі.

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У Шарана – хороша команда. Зробили невелике, грамотне підсилення складу. Наразі ставлять доволі скромне завдання – потрапити у першу шістку. Проте я думаю, що Олександрії під силу поборотися навіть за третє місце. До речі, у третьому турі нас очікує надзвичайно цікавий матч: Олександрія поїде у Чернігів до Десни.

– Карпати – Чорноморець. У вас також виникло враження, що за змістом гри "зелено-білі" суттєво поступаються своїй весняній версії?

– Потрібно розуміти, що весною суперниками Карпат були команди другої шістки, отже – невисокого рівня. Зараз – новий чемпіонат, нові команди. Помітно, що львів'яни наразі втягуються у сезон і не все їм вдається. Той же Карраскаль – лише бліда тінь того Карраскаля, який був у попередній першості.

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Плюс – багато проблем в обороні. Якщо Чорноморець тільки за другий тайм створив моментів 5, і лише відчайдушні підкати Федецького рятували Карпати, – це про щось свідчить. У захисних діях львів'ян немає дисципліни. За першу шістку вони зможуть боротися тільки тоді, коли наведуть лад в обороні. Бо атакувальна лінія Карпат – досить хороша. Там зібрані швидкі і технічні футболісти.

– Чинний володар бронзи – Ворскла – опинилася на дні таблиці. А це команда, яка представлятиме Україну у груповому етапі Ліги Європи. Тривожно?

– Про заборгованості у Ворсклі говорять не один місяць. Але я вважаю, що ті, кого щось не влаштовує, могли піти з команди. Якщо ж залишилися – зобов'язані відповідати високому рівневі, досягнутому в минулому сезоні. Стартові два тури Ворскла провалила – підвела реалізація. Команді Сачка потрібно якомога скоріше здобути перемогу – тоді до неї повернеться впевненість.

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Статистичні підсумки 2 туру УПЛ